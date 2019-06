De ‘onhesnikkerd’n’ hebben het gewonnen

Het was zeker dertig jaar geleden dat we elkaar gezien hadden. Meneer B. werkte in het magazijn van wat toen nog de Provinciale Bibliotheek van Zeeland heette. In de Middelburgse abdij, bereikbaar via de kloostergang en een goederenliftje ergens in een hoek. Ik sprong daar in die tijd rond als losse kracht. Meneer B. was een echte meneer. Tussen de boekenstellages in het magazijn droeg hij een stofjas, daarbuiten was hij altijd piekfijn in het pak.