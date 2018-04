De hovercrafts zijn nooit gaan varen tussen Breskens en Vlissingen

Column Jan van Damme Zelfs vanuit bed zagen we de zeereuzen

14 maart We hadden niet verwacht dat het zo vroeg in het jaar al kon. Maar het kon. Vorige week sliepen we twee nachten in een strandslaaphuisje bij Groede. Precies veertig jaar geleden liepen we daar op het strand in een snijdende noordooster richting het Killetje. Het was de eerste keer dat we het heel voorzichtig over ‘we’ durfden te hebben. In de taal van 1978 zou je gezegd hebben: toen ging het aan.