De bazen van de NS trekken een spijthoofd

column jan van damme Contraire fooraap: dan mis je Vlaanderen

12 mei Dat verhaaltje over Het Steen in Antwerpen, gisteren in de krant. Dan mis je Vlaanderen. Ik lees graag dat iemand een ‘contraire fooraap’ is, ik hoor het nog liever zeggen. In verontwaardiging, boosheid, razernij zijn de Zuiderburen op hun best.