Zes huurders van sociale woning met buitenlandse eigendom uit huis gezet: “Er werden geen uitzonderingen gemaakt”

Sinds maart 2021 controleert de Vlaamse overheid of sociale huurders eigendommen in het buitenland hebben, want dan komen ze niet in aanmerking voor een sociale woning. De sociale huisvestingsmaatschappij Woonanker Waas sloot zich daarbij aan, en voerde ondertussen 35 onderzoeken naar huurders. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Chris Verschueren (VB) uit Stekene. Woonanker Waas is actief in Stekene, Sint-Gillis-Waas en Temse. “Verspreid over de drie gemeenten bleken zes huurders een eigendom in het buitenland te hebben”, lichtte schepen voor Sociale Huisvesting Grietje Cortebeek (GeBe) in Stekene toe. “Hun contracten werden allemaal opgezegd, en ze moesten hun sociale huurwoning verlaten. Iedereen die kon worden betrapt, werd uit de woning gezet. Daarop werden geen uitzonderingen gemaakt.”