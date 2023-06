Wie 120 wordt trakteert: drie dagen muziekfeest in Terhole

Martijn Leenknecht is voorzitter van Fanfare Excelsior. Om allereerst een vaak gemaakte fout uit de wereld te helpen: ,,Wij zijn een fanfare, geen harmonie. Het verschil is dat we geen houtblazers als klarinet, fagot en hobo hebben. We hebben wel saxofoons, dat zijn houtblaasinstrumenten maar het merendeel is koperblaas als trompet en bugel.”

De jarige fanfare is in goede doen. Niet te groot en niet te klein. ,,We hebben momenteel dertig leden, dat is groot genoeg maar we hebben wel iedereen nodig.” Wat extra leden zou de voorzitter echter best kunnen gebruiken. ,,We merken dat blaasmuziek minder in trek is. Het is moeilijk nieuwe leden te krijgen, zeker kinderen. Die hebben ook zoveel andere afleidingen.” Een instrument onder de knie krijgen vergt misschien meer geduld dan vanzelfsprekend is voor kinderen die nu opgroeien in een snellere wereld. ,,Wil je een beetje een goed geluid uit een blaasinstrument krijgen, dan ben je snel een jaar verder.”