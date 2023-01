Werfmateriaal en aanhangwagen gestolen uit woningen in aanbouw

Stekene Jungle Party is na twee jaar wachten opnieuw klaar voor groot feest: “Het was even spannend, maar we vonden toch nog geschikte locatie”

De Jungle Party slaat na twee jaar afwezigheid op zaterdag 28 januari opnieuw haar tenten op. De fuif is aan haar negende editie toe, en gaat dit jaar door op een akker in Burchtakker in Stekene.

10 januari