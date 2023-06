Vestrock dag twee: Diskopunk combineert Abba met rock 'n roll, overleden huisfotograaf Dimitri krijgt een verdiend eerbetoon

Vestrock gaat de tweede dag in. De zaterdag is zonovergoten, het perfecte recept voor een mooie festivaldag in Hulst. Herman Brusselmans, My Baby, S10 en Merol staan vandaag op het programma, als opwarmertje voor de absolute topnaam: The Prodigy. Hier mis je niets van Vestrock.