Vestrock dag twee: Bij gedroomde afsluiter The Prodigy gaan zonnebrillen, schoenen en knieschijven verloren

Update 01.23 uur | Met video's

Vestrock 2023 zit erop. The Prodigy was een afsluiter als nooit tevoren. De zaterdag is zonovergoten geweest, en dat bleek het perfecte recept voor een mooie festivaldag in Hulst. Herman Brusselmans, My Baby, S10 en Merol stonden vandaag op het programma, als opwarmertje voor de absolute topnaam: The Prodigy.