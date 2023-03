Uitkijken naar Panoramaheuvel in Hedwigepolder: ‘Aah, dat wordt tof, hè’

gastschrijvers Het leven komt en gaat, met vreugde, verdriet en verrassin­gen!

In de witte bungalow achter het benzinestation, woonde vroeger onze huisarts. Haarscherp herinner ik me hoe ik daar in de wachtkamer zat, zwanger van een tweede kind. De herfst was begonnen, de bomen lieten hun bladeren los. Die zomer, 16 augustus 1970, had ik mijn man los moeten laten.