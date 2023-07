Rustig weekend haalt na een tumultueu­ze week druk van de ketel bij de Terneuzen­se openlucht­zwem­ba­den

Het was me het weekje wel bij de Terneuzense openluchtzwembaden. Maar zo tumultueus als het vorige week was, zo rustig was het afgelopen weekend. Tot tevredenheid van wethouder Laszlo van de Voorde.