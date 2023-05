The Prodigy zorgt ervoor dat het podium van Vestrock nóg hoger is: ‘De grootste act die we ooit boekten’

Monniken van Westvlete­ren zijn woekerprij­zen voor hun bier beu. Trappist gaat voortaan via Hulst naar de slijters

Groot nieuws in bierland. Westvleteren, volgens sommigen het beste bier ter wereld, zal voortaan gewoon bij de slijter te koop zijn. In Hulst zijn ze vereerd want daar is groothandel Wauters gevestigd die hoofdverdeler zal zijn.