Populair fiets- en voetgangersbruggetje Havenfort Hulst tijdelijk weer open na klachten

Het Havenfort en Traverse laat Hulst rigoureus aanpakken. Het gebiedje wordt opnieuw ingericht in een meer historische stijl. Hiervoor is ook het populaire fiets- en voetgangersbruggetje over de Oude Vaart afgesloten. Dat krijgt op termijn een nieuw wegdek.

Het bruggetje is voor voetgangers, fietsers en scootmobielers uit de Dullaertwijk dé voorkeursroute naar de supermarkten. Via het stadspark is het de kortste en ook de rustigste en veiligste route, want daar mogen geen auto’s rijden. Vanwege de werkzaamheden aan het Havenfort is het bruggetje ook maar meteen afgesloten. Hulst ontving er klachten over. ,,Wie verzint zoiets?”