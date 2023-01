Politie stuurt ex-inbreker Evert (58) op ‘dievenpad’: “De Belgen zien hun garage als een etalage, het liefst wagenwijd open”

Sint-Gillis-Waas/Stekene Gloednieuw indoor padel- en tenniscom­plex opent de deuren: “Spelen in regen en wind is verleden tijd”

Met een gloednieuw indoor tennis- en padelcomplex in de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas geeft ‘De Reep’ honderden sporters letterlijk een dak boven het hoofd. In de sporthal is er ook plaats voor horeca, indoor golf en een kinesistenpraktijk.

19 januari