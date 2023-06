Personenbusje rijdt van de weg en belandt in Vogelwaardse voortuin

Aan de Provincialeweg (N290) bij Vogelwaarde is maandagavond een merkwaardig ongeval gebeurd. Een personenbusje raakte van de weg en reed zo bij iemand de voortuin in. Twee personen raakte bekneld in het busje. Zij zijn bevrijd en afgevoerd naar het ziekenhuis.