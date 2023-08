Overval bij de Blokker in Hulst, verdachte vlucht op de fiets

‘Dodendraad’ op grens met België vernield: onbekenden breken paal en kabels af

Onbekenden hebben de Dodendraad in De Klinge beschadigd. Een paal waaraan de stroomdraden bevestigd zijn is afgebroken. Het bouwwerk is een reconstructie van de draadversperring die tijdens de Eerste Wereldoorlog bezet België en neutraal Nederland van elkaar scheidde. Naar schatting kostte dit aan 950 mensen het leven.