Oudere boeren tobben met hun pensioen: ‘We waren doodsbang dat we uit ons huis moesten’

Sint-Gillis-Waas/De Klinge Gepland woonwagen­ter­rein in Heykavel komt er voorlopig niet

Het nieuwe woonwagenpark dat was aangekondigd in de Heykavel in De Klinge, komt er voorlopig dan toch niet. De plannen werden door het gemeentebestuur doorgeschoven naar de volgende bestuurscoalitie in 2025. Tegen de komst van het woonwagenterrein werden eerder 350 bezwaarschriften ingediend.

13 januari