Niet iedereen blij met heringerichte Gentsestraat; roep om blik uit winkelstraat Hulst wordt weer luider

Overzicht Dubbele cijfers, verrassen­de uitzeges en doordraai­en­de scorebor­den

De vierdeklassers op zondag, hadden er dit weekend weer zin in. Zo bereikte Sluis, de enige resterende achtervolger van koploper Breskens (4-1 zege op RIA W) tegen SDO’63 zelfs dubbele cijfers: 10-0. Ook bij Koewacht tegen Oostburg had het scorebord het druk, met een 5-3-eindstand. IJzendijke en Graauw boekten toch wel verrassende uitzeges met ruime cijfers bij respectievelijk Vogelwaarde en HBC’22 (beiden 0-5). In het duel tussen Hulsterloo en Groede viel slechts één treffer: 0-1.