Motorrijdster raakt gewond aan been bij botsing in Hulst

Cruciale weken in het amateur­voet­bal: dit staat er op het spel voor de Zeeuwse clubs

Kampioenschap, periodetitel, nacompetitie of degradatie. Het amateurvoetbal gaat de beslissende fase in, in een seizoen met versterkte degradatie in verschillende klassen. De spanning bereikt deze maand mei het kookpunt. Tal van Zeeuwse ploegen moeten nog flink aan de bak in de cruciale slotweken. Welke clubs strijden nog om de prijzen en voor wie is het code rood?