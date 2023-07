Mensen met een beperking horen erbij, viert Dethon tijdens ‘inclusiedag’

Alex de Vos straalt vrijdagmorgen in de kantine van de Hulster vestiging van Dethon. De medewerker logistiek van de elektro-afdeling van het sociaal werkvoorzieningsschap is ook VN-ambassadeur voor mensen met een beperking. Dat zijn werkgever op alle vier de vestigingen in Terneuzen, Hulst en Oostburg plaquettes hangt met de nieuwe tekst van artikel 1 van de Grondwet verheugt hem zeer. Discriminatie is sinds begin dit jaar niet alleen verboden op grond van ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid, maar ook vanwege handicap, seksuele gerichtheid of ‘welke grond dan ook’. ,,Een flinke stap voorwaarts”, stelt De Vos.