“Meer zonnepanelen voor onze gebouwen”: gemeentebestuur trekt 300.000 euro uit voor energiebesparing

Netbeheerder Fluvius maakte de voorbije maanden een energiestudie van de tien belangrijkste gemeentelijke gebouwen in Stekene. Het gaat daarbij onder meer om het gemeentehuis, de sporthal, basisschool Reynaerdijn en de ontmoetingscentra. “Met de resultaten van die studie gaan we nu verder aan de slag”, zegt schepen De Witte. “Maar nu al is duidelijk dat vooral zonnepanelen interessant zijn voor onze gemeente. We denken eraan om veel grotere installaties te plaatsen dan nu het geval is. De energie die we daarmee opwekken gaan we zelf gebruiken en, van zodra dat praktisch mogelijk wordt, ook delen.”