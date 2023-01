Lokale kunstenaars en handelaars gezocht voor ‘Kunst in de vitrine’

Zeeuws-Vlaam­se scholieren halen 135 kratten vol voedsel op voor Voedsel­bank

De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is dankzij een inzamelactie van scholieren in een klap 135 kratten voedsel rijker. Hoewel, rijker... Al het eten gaat net zo hard de deur weer uit, want het aantal gezinnen dat gebruikmaakt van de voedselbank stijgt nog steeds.

