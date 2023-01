Lokaal muziekconcours Lawijtstrijd is terug: “Wase bands en artiesten nóg meer podiumkansen geven”

Lawijtstrijd gaf 10 jaar lang een staalkaart van wat er leefde in de repetitiekoten van Sint-Niklaas en omgeving. De talentenjacht werd telkens ondersteund en mee georganiseerd door concertzaal De Casino, maar werd na de editie van 2014 geschrapt. Negen jaar later is de wedstrijd terug. Dit keer slaat De Casino de handen in elkaar met de Lokerse Feesten, Crammerock en jeugdhuizen Den Eglantier, De Cramme en Okapi. “We willen onze Wase muzikanten meer dan ooit ondersteunen én een podium geven”, klinkt het bij de organisatoren. “Richtlijnen op het vlak van muziekgenre of leeftijd zijn er niet. Om in te schrijven moet minstens één bandlid in het Waasland wonen.”

Demo’s kunnen tot en met zondag 19 februari ingestuurd worden. Daarna selecteert de jury 12 bands of artiesten die het tijdens 3 voorrondes tegen elkaar zullen opnemen. De voorrondes vinden plaats op 1 april in jeugdhuis Okapi in Lokeren, op 8 april in jeugdhuis Den Eglantier in Sint-Niklaas en op 15 april in jeugdhuis De Cramme in Stekene. De finale vindt plaats op zaterdag 6 mei in De Casino in Sint-Niklaas. De winnaar kan onder meer rekenen op podiumkansen tijdens de Lokerse Feesten, Crammerock en in De Casino.