Lekker weer in Hulst vanmiddag en vanavond

Voor Teun Wieland en FC Axel komt het aan op de spannende slotdag: ‘Iedereen kan van elkaar winnen’

Met vijftien punten uit de laatste acht duels is hij met FC Axel aan een prima serie in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal bezig. En toch beseft Teun Wieland als geen ander dat uit zijn ploeg uit bij RCS op de laatste speeldag zomaar kan degraderen uit de tweede klasse. Winnen, niks minder, is een voorwaarde om de nacompetitie nog te kunnen halen. Dan nog zijn de Zeeuws-Vlamingen afhankelijk van het resultaat van concurrent De Meeuwen.