Lekker weer in Hulst vandaag

‘Commer­ciële parkeerkel­der­bou­wers kunnen redding binnenstad Hulst zijn’

Door bedrijven uitgebate (ondergrondse) parkeergarages zouden wellicht een oplossing kunnen zijn voor de parkeerproblemen in hartje Hulst. Door de komst van steeds meer appartementsgebouwen in de Hulster binnenstad, wordt het steeds meer woekeren met parkeerruimte. Veel binnenstadbewoners klagen nu al dat ze hun auto niet of heel moeilijk vlakbij huis kunnen stallen.