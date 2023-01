Laureaten van de Arbeid gehuldigd door gemeentebestuur

Ja, het regent écht elke dag. Sinds eerste kerstdag is het nog niet droog geweest in Zeeland

Westdorpe beleefde afgelopen donderdag een record. Het was de natste januaridag sinds het KNMI een regenmeter plaatste in het Zeeuws-Vlaamse dorp. In 17 uur viel er 28,1 millimeter regen.

