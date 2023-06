Kajakken en suppen op de Hulster Vest lijkt een blijvertje: ‘Pedellen richting Axel zou mooi zijn’

De vriendinnen zijn zaterdagmiddag afgekomen op het Prikkelfestival in het stadspark. Daar kunnen Hulstenaren kennismaken met allerlei ideeën om de vestingstad levendiger en groener te maken. Om de geest te prikkelen, liggen in het water van de Binnenvest tientallen sups en kajaks. Varen op de Vest, op wat voor manier dan ook, is al decennialang een grote wens van veel inwoners.

En het blijkt inderdaad populair. Medeorganisator Coen de Bruijn haalt zijn telefoon tevoorschijn en laat het aantal boekingen zien. ,,Alles is volgeboekt. We hebben zeker honderd deelnemers.” Hij denkt dat het mogelijk moet zijn ieder jaar een paar keer te kanoën, kajakken of suppen in en rond Hulst.