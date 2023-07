Internationaal orkest blaast Reynaertverhaal nieuw muzikaal leven in

met Poll Maatrege­len na overlast in Axel en Sas van Gent: zwembaden vanaf nu alleen nog voor eigen mensen

Wie niet uit de buurt komt, is vanaf komend weekend niet meer welkom in de Terneuzense zwembaden. Het college heeft hiertoe besloten omdat de zwembaden in Sas van Gent en Axel veel last hebben van vervelend volk uit België.