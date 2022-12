Indrukwekkende karavaan met 143 verlichte tractoren trekt door Sint-Gillis-Waas en deelgemeenten: “Stoet was 4,5 kilometer lang”

De verlichte tractorstoet was maandagavond nog maar aan haar eerste volwaardige editie toe. De familie Van Hooste van het gelijknamig loon- en grondwerkbedrijf in Meerdonk lanceerde het evenement vorig jaar als een ‘proefeditie’. “Toen deden we de dag zelf een oproep naar landbouwers om met een verlichte tractor de baan op te gaan”, vertellen Guy, Kristel, Katrien, Kristof, Bart en Margaux. “Dat leverde 28 deelnemers op. Dit jaar pakten we het groter, beter en vroeger aan. We regelden op tijd alle nodige vergunning en kregen politiebegeleiding voor een eerste volwaardige verlichte tractorstoet.”