Inbrekers forceren achterdeur van onbewoond huis

Sluis en Hulst moeten niets weten van ja/ja-stic­ker, maar Terneuzen is wel voorstan­der

Een ja/ja-sticker op je brievenbus blijft in Hulst en Sluis voorlopig een utopie. Nadat de gemeenteraad van Hulst een motie voor invoering van de sticker vorige week al had verworpen, gebeurde dat donderdag ook in het gemeentehuis van Sluis. Terneuzen is wel enthousiast.

23 december