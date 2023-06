In Hulst zo goed als helder weer vanochtend

Winnaars Kunstbende Zeeland 2023 bekend

Op een warme zondagmiddag vond in het Scheldetheater in Terneuzen de Zeeuwse voorronde van Kunstbende plaats. Zo’n 100 jongeren in de leeftijd van 13 tot 19 jaar, afkomstig uit heel Zeeland, lieten het beste van zichzelf zien in het theater.