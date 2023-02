‘Hoofdentree Hulst moet meer historisch smoel terugkrijgen’

De Stationsweg is de belangrijkste entree voor de historische binnenstad van Hulst. Dat is door de eeuwen heen altijd zo geweest. De weg is sinds de jaren 70 aangemerkt als Rijksbeschermd stadsgezicht en het behoud van die cultuurhistorische waarde is van groot belang.



Maar aan de Stationsweg wordt ook gewoond en is door de ligging een potentiële ontwikkellocatie voor meer woningbouw. De gemeente Hulst wil hier de ruimte voor geven, maar dat moet dan wel heel zorgvuldig gebeuren. De historische vesting moet herkenbaar blijven en liefst nog meer cachet krijgen.