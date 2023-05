Het is 2023 en nog steeds kunnen gehandicapten in Hulst niet overal terecht; ‘Alsof ze niet op ons zitten te wachten’

,,De gemeente heeft het steeds over inclusie hier, inclusie daar, maar ondertussen laten ze wel steeds steken vallen. Die inclusieagenda kan zo de prullenmand in als ze er toch niks mee doen.”

Hulstenaar Marnix Weemaes (59) brak bij een motorongeval in 1987 een nekwervel en zit sindsdien in een rolstoel. Op persoonlijke titel en namens stichting Drempelvrij Hulst vraagt hij bij de politiek aandacht voor het feit dat er in de gemeente nog steeds gebouwd wordt zonder dat (voldoende) rekening wordt gehouden met gehandicapten. Leden van de commissie Samenleving in Hulst zijn geschrokken van zijn relaas. ,,Dit kán gewoon niet.”