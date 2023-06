Heldere ochtend en middag in Hulst

Hockeyster Cato van Tiel maakt de ene na de andere goal voor Olympia: ‘scoren geeft een lekker gevoel’

Met haar twintig jaar is Cato van Tiel nog altijd één van de jongste speelsters van Olympia, maar de Terneuzense hockeyster is ook in haar vierde seizoen in de hoofdmacht van onschatbare waarde. De Zeeuws-Vlaamse doelpuntenmachine tekende met 33 treffers voor 62 procent van de productie van haar ploeg, dus Rapide uit Hulst is gewaarschuwd voor de derby van zondag.