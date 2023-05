Helder weer in Hulst vanochtend

EERSTE KLASSE C Terneuzen­se Boys is veilig, SVOD’22 kan zich op de nacompeti­tie gaan richten

Terneuzense Boys is definitief veilig in de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal. Een punt tegen Spartaan’20 was voldoende voor directe handhaving. SVOD’22 pakte ook een punt (2-2 tegen het gedegradeerde Rijsoord) en gaat daardoor de nacompetitie om lijfsbehoud in.