Hak zet Zeeuwse boeren voor het blok: alle groenten en peulvruchten binnen vijf jaar biologisch geteeld

,,Wij krijgen veel vragen van biologische boeren die kansen zien. Die willen bijvoorbeeld weten: hoe zien de contracten eruit? Wat zijn de voorwaarden? Daar hebben wij nu nog geen antwoord op”, zegt adjunct-directeur telerszaken Ko Francke van CZAV. Wat hij wel weet: ,,Al het eten in Nederland biologisch gaan telen is veel te ambitieus en risicovol. Mensen zijn eraan gewend geraakt en rekenen erop dat er altijd voldoende voedsel is van goede kwaliteit. Daarvoor heb je nu nog wel gewasbescherming en kunstmest nodig. Helemaal zónder voldoende produceren, zover zijn we nog lang niet. En ik zie het er eerlijk gezegd niet van komen ook, wel anders, meer naar een geïntegreerde beheersing van ziekten en plagen.”

Een steen in de vijver, een enorm ambitieus plan, noemt Francke het. De teler die gangbaar geteelde producten wil blijven leveren, kan ze echt nog wel kwijt, benadrukt Francke. ,,Er zijn méér partijen op de markt.” Degenen die de omslag naar biologisch boeren willen maken - zonder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen - krijgen vier jaar de tijd van Hak.

In 2027 moet 85 procent van de groenten en peulvruchten van Hak biologisch zijn. Dit jaar de rode bieten, volgend jaar zuurkool, spruiten, spinazie en boerenkool, het jaar erop bruine bonen en rabarber. Grote vraag: wat doet de consument?

Francke: ,,Die gaat misschien zeggen: prima dat er zo veel biologisch geteeld wordt, maar ik kies toch voor de gangbare, goedkopere boon, die immers ook gezond geteeld is.” Hak wil daar iets aan doen, met een campagne die het imago van biologisch als duur luxevoedsel verandert in: prima dagelijkse kost.

Volledig scherm Biologische boer Duco Verbrugge uit Hengstdijk met biologische bonen bij zijn wied-eg. © Frank Peters

In Hengstdijk teelt Duco Verbrugge sinds dit jaar kidneybonen voor CZAV. Verbrugge teelde jarenlang bruine bonen voor Hak, tot hij de overstap maakte naar biologisch. ,,Toen wilde Hak ze niet meer hebben", vertelt Verbrugge. Bonen mogen maar eens in de zes jaar op hetzelfde stuk grond geteeld worden. ,,Anders krijg je grondgebonden ziektes. En wij mogen niet spuiten tegen schimmelziektes. Wij doen daarom aan wisselteelt, met aardappelen, uien, pompoenen, rode biet, rode kool en luzerne als rustgewas.”

Onkruiden worden met de hand, met schoffelbalken en de wiedeg bestreden. Biologische landbouw is arbeidsintensief, kost veel land en veel tijd. Terwijl de opbrengst van biologisch per hectare minder is dan die in de gangbare landbouw. Bovendien koopt de consument nu eerder minder, dan meer biologisch. Verbrugge staat te trappelen om weer bruine bonen te telen voor Hak. ,,Dat zou fantastisch zijn. We hebben het hard nodig. Als we er maar een boterham aan kunnen verdienen, meer hoeft het niet te zijn.”

Ondersteuning van Hak

Pas na twee jaar mag een teler zeggen dat hij biologische kwaliteit levert. Hak wil telers ondersteunen in de jaren daarvóór, als de kosten hoger zijn maar de boer nog geen extra geld mag vragen. ‘We hebben er vertrouwen in dat er voldoende telers mee willen en kunnen gaan in de transitie naar biologisch’, laat Hak desgevraagd weten. En: ‘We stellen het verdienvermogen voor de teler centraal en zullen hen ook extra compenseren voor hun inspanningen.’

Hoe gaat het dan met de boeren die nu al biologisch telen? Het is een van de vragen die aan de orde komt als de telersorganisatie en Hak binnenkort aan tafel schuiven. Francke: ,,Er is regelmatig overleg. Wij wisten ook wel dat Hak meer biologische teelt wilde. Maar hónderd procent? Dat was voor ons ook een verrassing. Hak heeft gesproken. Wij denken met hun ambitie mee. In ieder geval kunnen de boeren ook biologische producten bij ons kwijt, want wij hebben al een biologisch netwerk en het SKAL-certificaat.”