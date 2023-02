Grootste fractie Hulst zet Marina Eckhardt eruit

UpdateMarina Eckhardt verlaat de Hulster fractie Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH). Vandaag maakte de partij bekend dat Eckhardt per direct geschorst is. Het raadslid zegt niet meer terug te keren in de fractie.

De schorsing zou Eckhardt te danken hebben aan ‘onoverbrugbare meningsverschillen over verschillende onderwerpen en de manier van politiek bedrijven’, zo schrijft de partij. In de brief geeft ABGH haar een maand de tijd om op de schorsing te reageren. Eckhardt zegt al daar geen gebruik van te gaan maken.

,,Ik leg me er bij neer, de breuk is definitief”, reageert ze op de schorsing. ,,We hadden het bericht ook gezamenlijk kunnen bekendmaken. Ik heb niks slechts te zeggen over de fractie, we hebben altijd goed samengewerkt maar ik ga vooralsnog door als eenmansfractie. Of ik alleen blijf of me aansluit bij een andere fractie, dat ga ik de komende weken besluiten. Tot april is er in Hulst politiek niet veel te doen, pas dan begint weer een nieuwe cyclus van gemeenteraads- en commissievergaderingen.”

Eckhardt vermoedt dat haar standpunt tijdens de laatste raadsvergadering van 16 februari slecht is gevallen bij de overige fractiegenoten. Namens ABGH maakte zij deel uit van het Impactteam dat onderzoek deed naar de gevolgen van de energiecrisis. Terwijl zij met het Impactteam in een motie pleitte voor het opzetten van een ondernemersloket, het aanstellen van energiecoaches, ging dit de overige leden van ABGH te ver. ,,Het impactteam zou alleen onderzoeken en adviseren.” Een ton voor alle vervolgplannen van het Impactteam was fractiegenoot Merten Broekaart een brug te ver. Hij stemde met ABGH tegen de motie, Eckhardt voor.

Vaak over gesproken

,,Nee, dat was niet een aanleiding”, verzekert ABGH-fractievoorzitter Linda Verbiest. ,,Het was geen probleem dat ze tegen de rest van de fractie stemde. Marina had dat van tevoren ook al kenbaar gemaakt.” Dat er geen klik meer is tussen Eckhardt en de rest van de fractie gaat al verder terug volgens Verbiest. ,,Ze gaf al langer aan zich niet prettig te voelen in de partij. We hebben er vaak over gesproken maar op een gegeven moment houdt het op. We kwamen er niet uit. Het is niet anders. We wensen haar het allerbeste bij een andere partij.”