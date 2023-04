Glimmend chroom en stijlvol geklede chauffeurs: het was weer tijd voor de dijken- en krekenrally in Hulst

EERSTE KLASSE C De reeks van Terneuzen­se Boys is ten einde, terwijl SVOD’22 juist op stoom komt

Na zeven wedstrijden zonder nederlaag ging Terneuzense Boys zaterdag onderuit in de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal. Nieuw-Lekkerland was met 4-2 te sterk. Nu is competitiegenoot SVOD’22 juist dé ploeg in vorm. Inclusief twee bekerzeges won de fusieclub de laatste vijf wedstrijden. Zaterdag werd Zwervers met een 3-1-nederlaag terug naar huist gestuurd.