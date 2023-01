Gentsevaart Kapellebrug gaat op de schop: achter de schermen en onder de grond gebeurt er al van alles

De Gentsevaart, oftewel Traverse Kapellebrug, gaat op de schop. En niet zo’n beetje ook . Volgend jaar april begint de grote metamorfose waar heel de gemeente Hulst wat van gaat merken: de weg is één van de drukste doorgaande wegen in de gemeente Hulst. De weg is onderdeel van de provinciale weg (N290) en de verbinding tussen de N62 en de Belgische grens.

Druk en gevaarlijk

Veel Hulstenaren gaan bij Kapellebrug de landsgrens over om via België in de rest van Nederland te komen of om goedkoper te tanken. Veel Belgen rijden juist weer richting Hulst vanwege de supermarkten. De weg, waarlangs zich ook huizen en bedrijven bevinden, is naast één van de drukste ook een gevaarlijke. Er zijn in de afgelopen jaren al verschillende ongelukken gebeurd.