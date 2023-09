Geen apotheek meer in binnenstad Hulst: ‘Een ramp voor ouderen’

Zwembaden vroeger open? Wel als er genoeg badmees­ters zijn

Koud zijn de Terneuzense zwembaden weer dicht of het is weer echt zwembadweer. De zonovergoten maand juni liepen ze in Koewacht en Zaamslag al mis. Volgend jaar een maand vroeger open? De gemeente hoopt van wel, maar ze durft niks te garanderen.