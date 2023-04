Fracties hebben wel oren naar onderzoek naar nóg een tracé; soap rond ontsluiting Groote Kreek duurt voort

Konijn gedumpt op parkeer­plaats kinderboer­de­rij Terneuzen: ‘Ze zat helemaal te trillen’

Op de parkeerplaats van de kinderboerderij in Terneuzen is woensdagmiddag een konijn gedumpt. En dat is geen zeldzame aangelegenheid volgens de kinderboerderij. ,,Mensen moeten beter nadenken als ze een dier nemen.”