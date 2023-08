Dubbele Poort weekje dicht, rondrijden om stadshart Hulst binnen te komen of te verlaten

Het wegdek in en bij de Dubbele Poort is verzakt en er zitten kuilen in. De klinkers worden verwijderd en na versteviging van de ondergrond teruggelegd of vervangen door nieuwe bestrating. Niet alleen de rijbanen krijgen een opknapbeurt, ook het trottoir aan de westkant van de poort wordt weer strak gelegd. Voetgangers en mensen met een rollator of in een rolstoel moeten veilig door het smalle poortje kunnen blijven lopen.