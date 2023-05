Dit is hoe de eerste teams uit Hulst dit weekeinde speelden

gastschrijvers Huidkanker kenden we nog niet en schimmel krabde je gewoon van de kaas

PFAS, PFOS, of hoe het allemaal mag heten, ik wil het niet eens weten. Maar vroeger ging het er alles anders aan toe. We gingen het schor in met een emmer om lamsoor en zeekraal, dat was lekker en gezond.