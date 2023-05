Deel klanten Delta zonder tv en internet

Na heel veel tegenslag is de bouw van de nieuwe wijk Maartens­hof in Axel nu toch écht in zicht

Als alles had meegezeten, woonden de eerste mensen nu in het nieuwe woonwijkje Maartenshof in Axel. Maar dat zat het niet. Sterker nog, er is nog steeds geen steen gestapeld. Archeologische vondsten houden de boel op.