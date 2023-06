De wolf is terug in Zeeuws-Vlaanderen! Het is furry Nina (maar ze wil niemand laten schrikken)

Je zou je voor minder het apenzuur schrikken. De kop van Ravi van het fursuit van Nina Claessens ziet er levensecht uit. De inwoonster van De Klinge, net over de grens, is een furry; ze houdt zó van wolven dat ze zich graag zo uitdost. Nina is autistisch, ze heeft behoefte aan de rust in het bos en als haar drie alter-ego’s Ravi, Rika en Maeve kan ze écht zichzelf zijn en vindt ze het makkelijker om contact te maken met andere mensen. ,,Het is absoluut niet mijn bedoeling om iemand te laten schrikken, vooral kinderen niet. Die vinden het gelukkig meestal heel leuk en komen me een handje geven of willen met me op de foto.”