De natuur rond de Zandput in Hulst is magisch, maar gevaar ligt altijd op de loer

Oké, er is een plek waar ik nog meer tot rust kom: de overkapping in onze achtertuin, die we hebben ingericht als een tweede huiskamer. Onze vorige eetkamertafel staat er, de stoelen zijn van Ikea. Er staat een groot wijnvat met daarop lege wijn- en bierflessen, waarin kaarsen zitten. Stuk voor stuk zijn het herinneringen aan onnoemelijk gezellige avonden met vrienden en familie. We kijken uit op een veld mais. Door de buitenzinnige stortbuien van de afgelopen weken staan de gewassen metershoog. Buizerds vliegen over. Soms scharrelen er reeën. Het is het ideale kuuroord, gratis en voor niets in de achtertuin.