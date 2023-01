De Bredabus staat weer op de tocht en dat steekt in Hulst: ‘Belangrijke verbinding moet in stand blijven’

De komende jaren gaat er heel wat veranderen in het Zeeuwse busvervoer. Eind 2024 loopt het contract met vervoerder Conexxion af, de provincie is drukdoende een nieuwe partij te vinden die vanaf 2025 het vervoer op zich neemt. In aanloop daartoe presenteerde de provincie onlangs het zogenoemde conceptbusplan, waarin alle buslijnen vanaf 2025 zijn opgenomen.

De Bredabus die via Antwerpen tussen Hulst en Breda rijdt, is daarin niet opgenomen. De Hulster wethouder Gino Depauw is niet blij. ,,Voor de inwoners van Hulst is de bus een hele belangrijke verbinding. Die moet in stand blijven, tenzij er een volwaardig alternatief voorhanden is. Dat standpunt kan en mag de provincie niet naast zich neerleggen.”