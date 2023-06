Bij De Kroon gaat iedereen voldaan naar buiten

Bijna is het zo ver: de Steense kermis. Een happening waarbij Sint Jansteen én omgeving op z’n kop staan. Als altijd speelt Grand Café De Kroon een prominente rol in het vertier. Dit jaar komt er een liggende wip op het terras achter het restaurant. En de chef, Alex van Boekel, kookt een paar dagen achtereen voor de schutters, telkens zo’n vijftig man. Zijn vrouw Bianca staat in de bediening. ‘t Is flink aanpoten, maar de twee kennen het klappen van de zweep. Tijdens de jaarmarkt is het ook altijd druk. Om maar niet te spreken over carnaval. Dertig jaar runnen ze De Kroon en - eerlijk gezegd - ze kijken uit naar hun pensioen. Even zag het ernaar uit dat hun zoon de zaak zou overnemen. ,,Hij kookt op sterrenniveau’’, zegt Bianca. ,,Was van plan er een exclusief restaurant van te maken. Helaas ging dat niet door en samen het restaurant runnen is geen optie. Mensen komen voor hem, en voor zijn manier van koken. Of ze komen voor ons en voor de gerechten die ze van ons gewend zijn.’’