Bewoonster Riet betrapt inbreker bij thuiskomst

Grote belangstel­ling voor kerstdiner voor eenzame mensen in Terneuzen is een succes met een bijsmaak

Eenzame mensen kunnen op kerstavond aanschuiven bij een groot kerstdiner in het Scheldetheater in Terneuzen. De animo is zo groot, dat je nu al kunt spreken van een succes. Een succes dat je eigenlijk niet zou moeten willen.

14 december