Bewolkte dag in Hulst

Savok Beach is terug waar het hoort: op het zand in Sas van Gent

De thermometer tikt 32 graden Celsius aan, het is zo goed als windstil en volleybalduels van achttien minuten in rul zand wegen zwaar. Toch valt ook op de derde en laatste dag geen onvertogen woord op het Keizer Karelplein in Sas van Gent, waar Savok Beach na een afwezigheid van drie jaar is teruggekeerd. De 27ste editie bewijst het gelijk van de organisatoren, die met een nieuwe samenstelling in hun evenement zijn blijven geloven.