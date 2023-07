Gastschrijvers Een heel speciale date: ‘Had iedereen maar een Stef in zijn leven’

Gisteren werden we verrast door een knappe jongeman aan de deur. Met een uitnodiging voor een gezamenlijke date. Een handgeschreven kaartje door hem persoonlijk afgegeven. Voor ‘Oenie,’ ‘Afes’ en ‘Ofa’. Deze knappe jongeman was Stef, onze buurjongen met het syndroom van Down.